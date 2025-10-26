قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
“ريتاج” من رحم المعاناة| الطفلة الفلسطينية بطلة احتفالية السلام تروي مأساتها: “نجوت بمفردي.. وهنرجع غزة”
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي

ترامب و تيموثي ميلون
فرناس حفظي

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن هوية الملياردير الأميركي الذي تبرع بمبلغ 130 مليون دولار للحكومة الأميركية، للمساعدة في دفع رواتب جنود وضباط الجيش الأميركي خلال فترة الإغلاق الحكومي السابقة.
وقالت الصحيفة إن الملياردير هو تيموثي ميلون، وهو داعم أساسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وكان ميلون قد رفض في السابق الكشف عن هويته، واكتفى ترامب بوصفه بأنه "وطني وصديق"، مشيداً بما وصفه بـ"كرمه الكبير ووطنيته".


وخلال توجهه إلى ماليزيا، قال ترامب إن ميلون لا يسعى للشهرة وفضّل عدم ذكر اسمه"، مضيفاً: "في عالم السياسة، من النادر أن تجد شخصاً يعمل بصمت وصدق دون انتظار مقابل".


وحاولت صحيفة نيويورك تايمز التواصل مع ميلون وممثليه للتعليق، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حل غير تقليدي لأزمة دفع رواتب الجيش الأمريكي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، كاشفا أن أحد المتبرعين الأثرياء من القطاع الخاص قدّم 130 مليون دولار للحكومة الأمريكية لتغطية أي عجز في رواتب العسكريين.


وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن المتبرع الذي وصفه بأنه "صديق"، تواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية لتقديم المساعدة، دون أن يكشف عن هويته.


يأتي هذا التطور بعد نحو أسبوعين من تصريح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، الذي أعلن فيه أنه استخدم سلطاته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيه وزير الحرب بيت هيغسيث بدفع رواتب القوات الأمريكية في 15 أكتوبر، مؤكدًا أن الأموال اللازمة قد تم تحديدها بالفعل.


ولم يُفصح ترامب عن مصادر التمويل أو المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية رواتب الجنود، بينما أشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن القرار يستند إلى سوابق تاريخية تعود إلى عهد الرئيس جورج واشنطن، والتي تمنح الرئيس صلاحية تحريك الأموال في حالات الطوارئ الوطنية.

الملياردير الأميركي الجيش الأميركي الإغلاق الحكومي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

