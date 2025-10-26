محافظ الوادي الجديد يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اللواء أحمد أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم ، بحضور العقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظ، و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك لتكريم أبطال المحافظة من المحاربين القدماء وأسر شهداء العمليات الحربية بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي مستهل الزيارة، قام مدير الجمعية بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.