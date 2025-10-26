مقتل 5 جنود باكستانيين بهجمات عبر الحدود من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحاً في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي يجتمع فيه وفدان من البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر بعد أعنف قتال منذ سنوات، بحسب "العربية".

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إن المسلحين حاولوا العبور من أفغانستان يوم الجمعة وأمس السبت في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان.

وأضاف أن توقيت محاولات التسلل هذه "يثير الشكوك حول نوايا الحكومة الأفغانية المؤقتة فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات المنطلقة من أراضيها". وأشار الجيش إلى اتفاق الدوحة، داعياً الحكومة الأفغانية إلى "الوفاء بالتزاماتها ومنع استخدام أراضيها في أعمال عدائية ضد باكستان".