جامعة القاهرة تطلق حملة بالكليات للتوعية بمخاطر التعاطي والإدمان

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق حملة للتوعية بمخاطر التعاطي والإدمان خلال الفترة من 26-30 أكتوبر الجاري، بمشاركة كافة كليات الجامعة ومعاهدها، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدات الدعم النفسي والإرشاد الطلابي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذه الحملة تأتى انطلاقًا من المسئولية الوطنية لجامعة القاهرة في تعزيز الوعي العام وحماية الأجيال الجديدة من مخاطر المخدرات، وتأكيدًا على أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف عقول الشباب وتدمير طاقاتهم.

وأكد د.محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على أداء رسالتها في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية لدى طلابها، مؤكدًا أن الجامعة تمارس دورها التنويري والمجتمعي من أجل حماية عقول ووجدان الشباب من أي انحرافات فكرية أو سلوكية، مشيرًا إلى أن حملة هدفها تعزيز دور شباب الجامعة ليكونوا سفراء للوعي والإيجابية داخل المجتمع.

جدير بالذكر أن الحملة التوعوية التي تنظمها الجامعة تتضمن فعاليات متنوعة تشمل ندوات تثقيفية، ومعارض فنية، ومسابقات، وعروضًا مسرحية قصيرة، وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدات الدعم النفسي والإرشاد الطلابي.