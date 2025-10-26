قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
بعد العثور عليها بجوار جثة شقيقها.. وفاة الطفلة جنى ضحية جريمة اللبيني
باستثمارات 7.5 مليون دولار .. رئيس الوزراء يفتتح مصنع بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية
فن وسينما وكتب .. ياسر جلال يقترح تحويل المواصلات إلى منصات توعوية متنقلة
إقتصادية السويس: أصحبنا منصة خدمية متكاملة بـ 344مشروع
مبابي ضد يامال .. تشكيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21
رياضة

جاري نيفيل: مبيومو وكونيا سيقودان مانشستر يونايتد نحو الانتصارات

جاري نيفيل
جاري نيفيل
إسلام مقلد

أشاد قائد مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل بالثنائي الجديد في صفوف الشياطين الحمر، برايان مبيومو وماثيوس كونيا، بعد أدائهما المميز في الفوز الكبير على برايتون بنتيجة 4-2، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن اللاعبين سيكون لهما دور محوري في إعادة يونايتد إلى طريق الانتصارات.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من مبيومو الذي سجل هدفين، فيما دوّن ماثيوس كونيا أول أهدافه بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني، في حين بلغت قيمة صفقة انتقال مبيومو من برينتفورد نحو 71 مليون جنيه إسترليني، ما يعكس حجم الرهان الكبير الذي وضعته إدارة النادي على هذا الثنائي الهجومي.

الفوز على برايتون دفع مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومنح الفريق دفعة معنوية كبيرة بعد بداية متذبذبة للموسم، وسط أجواء من التفاؤل بالمشروع الفني الجديد الذي يقوده المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وعبر شبكة “سكاي سبورتس”، تحدث نيفيل عن التطور الملحوظ في أداء الفريق قائلاً: "أعتقد أن مانشستر يونايتد وجد أخيرًا الثنائي القادر على إحداث الفارق في المباريات الكبيرة.

وأشار إلى أن إدارة النادي كانت ذكية للغاية في التعاقد مع لاعبين يمتلكان خبرة في البريميرليج، لأن ذلك يختصر فترة التكيف ويقلل من عامل المخاطرة في الصفقات الجديدة".

وأضاف نيفيل: "برايان مبيومو يبدو وكأنه وُلد من أجل اللعب في مانشستر يونايتد.. يملك طاقة لا تُصدق، وشغفًا كبيرًا لتسجيل الأهداف، وهذا ما كان ينقص الفريق في المواسم الماضية. هو يقدم نموذجًا للاعب الذي يقاتل من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وتابع أسطورة يونايتد: "ماثيوس كونيا كذلك يمتاز بذكاء تكتيكي وقدرة على خلق المساحات لزملائه، ومع الوقت سيصبح أحد أعمدة الفريق الهجومية. يمكن رؤية مدى انسجامه المتزايد مع المجموعة، وهو ما ظهر بوضوح أمام برايتون".

وختم نيفيل تصريحاته: "يونايتد يملك الآن قاعدة صلبة يمكن البناء عليها، وأعتقد أن كونيا ومبيومو سيسهمان بشكل مباشر في تحقيق الفريق للعديد من الانتصارات هذا الموسم، لأنهما ببساطة يملكان ما كان مفقودًا: الشغف، السرعة، والفاعلية أمام المرمى".

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها

صدام حسين

التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

حج الجمعيات الأهلية

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي "علي رشم"
بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

