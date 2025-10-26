جاري نيفيل: مبيومو وكونيا سيقودان مانشستر يونايتد نحو الانتصارات

أشاد قائد مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل بالثنائي الجديد في صفوف الشياطين الحمر، برايان مبيومو وماثيوس كونيا، بعد أدائهما المميز في الفوز الكبير على برايتون بنتيجة 4-2، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن اللاعبين سيكون لهما دور محوري في إعادة يونايتد إلى طريق الانتصارات.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من مبيومو الذي سجل هدفين، فيما دوّن ماثيوس كونيا أول أهدافه بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني، في حين بلغت قيمة صفقة انتقال مبيومو من برينتفورد نحو 71 مليون جنيه إسترليني، ما يعكس حجم الرهان الكبير الذي وضعته إدارة النادي على هذا الثنائي الهجومي.

الفوز على برايتون دفع مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومنح الفريق دفعة معنوية كبيرة بعد بداية متذبذبة للموسم، وسط أجواء من التفاؤل بالمشروع الفني الجديد الذي يقوده المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وعبر شبكة “سكاي سبورتس”، تحدث نيفيل عن التطور الملحوظ في أداء الفريق قائلاً: "أعتقد أن مانشستر يونايتد وجد أخيرًا الثنائي القادر على إحداث الفارق في المباريات الكبيرة.

وأشار إلى أن إدارة النادي كانت ذكية للغاية في التعاقد مع لاعبين يمتلكان خبرة في البريميرليج، لأن ذلك يختصر فترة التكيف ويقلل من عامل المخاطرة في الصفقات الجديدة".

وأضاف نيفيل: "برايان مبيومو يبدو وكأنه وُلد من أجل اللعب في مانشستر يونايتد.. يملك طاقة لا تُصدق، وشغفًا كبيرًا لتسجيل الأهداف، وهذا ما كان ينقص الفريق في المواسم الماضية. هو يقدم نموذجًا للاعب الذي يقاتل من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وتابع أسطورة يونايتد: "ماثيوس كونيا كذلك يمتاز بذكاء تكتيكي وقدرة على خلق المساحات لزملائه، ومع الوقت سيصبح أحد أعمدة الفريق الهجومية. يمكن رؤية مدى انسجامه المتزايد مع المجموعة، وهو ما ظهر بوضوح أمام برايتون".

وختم نيفيل تصريحاته: "يونايتد يملك الآن قاعدة صلبة يمكن البناء عليها، وأعتقد أن كونيا ومبيومو سيسهمان بشكل مباشر في تحقيق الفريق للعديد من الانتصارات هذا الموسم، لأنهما ببساطة يملكان ما كان مفقودًا: الشغف، السرعة، والفاعلية أمام المرمى".