مانشستر يونايتد يتقدم على برايتون بهدفين بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما على فريق برايتون بنتيجة 2-0، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي البونايتد كل من ماثيوس كونيا وكاسيمرو في الدقيقتين 24 و34 من انطلاق المباراة.

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مواجهة برايتون مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: لامينز

خط الدفاع: دي ليخت، يورو، لوك شو

خط الوسط: ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت

خط الهجوم: كونيا، سيسكو، مبيومو

وعلى مقاعد البدلاء تواجد عدد من النجوم، أبرزهم نصير مزراوي، كوبي ماينو، ماسون ماونت، ومانويل أوجارتي، في خيارات هجومية ودفاعية متنوعة قد يستعين بها المدرب في الشوط الثاني.

تشكيلة برايتون

في المقابل، أعلن المدرب فابيان هيرزيلير تشكيل برايتون، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجين

خط الدفاع: ويفر، فان هيك، دانك، دي كويبر

خط الوسط: باليبا، أياري، روتر

خط الهجوم: مينتيه، ويلبيك، كاديوغلو.