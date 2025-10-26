إصابة 11 طالبة ومعلمة في حادث انقلاب سيارة بكفر شكر بالقليوبية

شهد طريق كفر شكر المفتى بمحافظة القليوبية حادثًا مروعًا بانقلاب سيارة نقل محملة بطالبات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية، مما أدى إلى إصابة 11 طالبة ومُعلمة، وتم نقلهم إلى مستشفيات كفر شكر التخصصي والتأمين الصحي ببنها للعلاج واتخاذ اللازم، وجار البحث عن السائق نظرًا لهروبه بعد الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغات من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بطالبات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية ووقوع عدد من الإصابات بين الطالبات والمدرسات اللاتي كن يستقلن السيارة، وهروب السائق وسط الزراعات لعدم وجود تراخيص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بشجرة في طريق كفر شكر المفتى أمام قرية كفر مروان، مما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات داخل أرض زراعية، ونتج عن الحادث إصابة 11 طالبة وإحدى المدرسات بمدرسة كفر شكر الثانوية الفنية أثناء طريق العودة إلى منازلهم بقرى الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط السائق وقت حدوث الواقعة والتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.