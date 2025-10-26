بيعيش رابط الحزام.. أبو الغيط: المجتمع المصري تحمل كثيرا خلال فترة 67 و73

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ما يراه الآن في المحلات من خير كثير يختلف عما شاهده في الجمعيات التعاونية بين 67 حتى 74.

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجتمع المصري تحمل كثيرا خلال فترة 67 و73 وكان يعيش رابط الحزام.

كتاب شهادتي

وشدد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أنه كان يسجل ما يراه ويشاهده فى أجندة يوم 5 أكتوبر 73 وتوقف في نهاية نوفمبر من العام ذاته، معلقا: كتبت كل ما شاهدته وما أعلمه في كتاب شهادتي بنسبة 85 %.

وأوضح أن ألمانيا وفرنسا يمنعون قادتهم من كتابه يومياتهم خوفا من وقوعها في يد الأعداء، مضيفا أنه لم يتطرق إلى أشياء معينة لأنها قد تكشف عن أمور لا ينبغى الكشف عنها.

وأضاف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لم يتطرق بنسبة 10 % إلى غير المسموح البوح به لأنه يتعلق بالأمن القومي المصري، حيث هناك أسرار وتفاصيل عن حرب أكتوبر لم تكشف حتى الآن.

