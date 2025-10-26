مراسلات وبيانات.. أبو الغيط يكشف دور أحمد ماهر خلال حرب أكتوبر

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإنجليز كشفوا في السبعينات أنهم كسروا الشفرة الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وبعد 40 عاما من الحرب العالمية الثانية اعترف الإنجليز أنهم كسروا الشفرة الألمانية.

أفرع القوات المسلحة

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تفاصيل كثيرة عن المواجهة المسلحة في حرب أكتوبر لم تكشف حتى الآن، وكل فرع من أفرع القوات المسلحة لديه قصة وبطولة لم تروى بعد.

وأضاف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن بعض القوى الأيديولوجية منذ 73 و74 لها مواقف وتوجهات تجعلها تروج أكاذيب عن نصر أكتوبر.

وأردف أن إسرائيل تروج وتدعم الروايات الكاذبة عن نصر أكتوبر وتنمى هذه الشائعات، وكشفت عن دور أشرف مروان في 73 بأن لديهم عميل إسرائيلى، وذات يوم جاء أشرف مروان وكان متجهما وسأل عن مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل ولم يستغرق اللقاء 30 ثانية.

وأكمل أن الرئيس السادات طلب اللواء حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى فخرج (مهرولا) ويغلق بنطلونه والحذاء وبدون رابطة عنق وهو كان مثل السيف الرسمية، وبعد لقاء السادات قال حافظ إسماعيل قبلنا وقف إطلاق النار وأبلغ كيسنجر عبر مكتب السفارة الأمريكية بالقاهرة.

ضمانات من الاتحاد السوفيتى

واستطرد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر وافقت على وقف إطلاق النار في حرب أكتوبر بعد ضمانات من الاتحاد السوفيتى وأمريكا.

وأكمل أن أحمد ماهر السيد وزير الخارجية الأسبق كان مسئولا عن صياغة كل الرسائل المتبادلة بين الرئيس السادات والرئيس الأمريكي نيكسون؛ حيث كان يجيد التحدث والكتابة بالإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

وشدد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الرسائل المتبادلة بين السادات ونيكسون ومستشار الأمن القومى كان يكتبها أحمد ماهر وزير الخارجية وكانت مكتوبة بخط اليد.

واستكمل أن وكيل المخابرات الأمريكية كان يأتي ويستلم الرسالة مغلقة ويعود للسفارة كي يرسلها لواشنطن، موضحا أن أي مشوار كان يستغرق بالسيارة 10 دقائق في ذلك الوقت.

ولفت إلى أن الاتحاد السوفيتى وأمريكا اتفقتا على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في حرب أكتوبر، والسادات طلب من حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي إبلاغ كيسنجر بلقائه.

تجربة عظيمة لمجتمع حارب

وأردف: المؤرخون يدرسون المئات من الوثائق ويقومون بإعداد الدراسات لكتابه التاريخ ولم أفعل ذلك، موضحة أنه نقل تجربة عظيمة لمجتمع حارب وخرج مرفوع الرأس.