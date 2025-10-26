باحث سياسي: ترامب يعتمد أسلوب التفاوض المستمر حتى حافة الهاوية

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن للبحوث السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد أسلوب التفاوض المستمر حتى حافة الهاوية، موضحًا أن هذا الأسلوب يتضح بشكل واضح فيما يتعلق ببرنامج المساعدات الغذائية المعروف باسم "سناب"، حيث يسعى ترامب إلى الضغط والتفاوض لتحقيق أهدافه.

شخصية ترامب الغريبة

وأشار "مورجان"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ترامب لا يرى التظاهرات ضده على حقيقتها، مستشهداً بمقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يظهر ترامب وهو يقود طائرة حربية تلقي قاذورات على الحشود، مؤكداً أن هذه الصور تعكس شخصية ترامب الغريبة وغير المتوقعة وقدرته على صنع أمور مفاجئة.

وشدد على أن هناك ضرورة لتحقيق نوع من الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الصين هي الطرف الخاسر الأكبر، كونها تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي الذي يضم نحو 360 مليون مستهلك.