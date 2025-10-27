يمارسان نشاطا استخباراتيا.. بولندا تعتقل أوكرانيين بتهمة التجسس

أعلن المتحدث باسم وزير الاستخبارات البولندية ياتسيك دوبجينسكي احتجاز مواطنين أوكرانيين بتهمة التجسس، بحسب وكالة أنباء “نوفوستي”.

وكتب دوبجينسكي على منصة "إكس": "الاجراءات المشتركة لخدمة مضادات الاستخبارات العسكرية ووكالة الأمن الداخلي أدت إلى احتجاز الأوكرانيين في مدينة كاتوفيتسه، والذين كانوا يعملون لصالح استخبارات أجنبية".

و صرح دوبجينسكي بأن الرجل والمرأة البالغان من العمر 32 و 34 عاما كانا يمارسان نشاطا استخباراتيا، ويشمل ذلك دراسة القدرات العسكرية البولندية وتركيب معدات خفية. وأوضح أن المعلومات التي كان يجمعها الموقوفان تتعلق بالجنود البولنديين ومرافق البنية التحتية الحرجة في البلاد.

وبموجب قرار المحكمة، تم اعتقال المشتبه بهما لمدة 3 أشهر.