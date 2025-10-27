نواب البرلمان: تطوير التعاونيات والابتكار الزراعي يعزز الصادرات ويحقق الأمن الغذائي

نواب البرلمان عن قفزات الصادرات الزراعية:

تقود الاقتصاد المصري نحو العالمية وتحقق طفرة غير مسبوقة.

تؤكد قوة الزراعة المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

دليل على قوة الاقتصاد المصري واستراتيجية الدولة الناجحة.

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن الارتفاع الكبير في الصادرات الزراعية المصرية يمثل إنجازًا غير مسبوق يعكس نجاح خطة الدولة في تطوير القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري، مؤكدين أن حجم الصادرات تجاوز 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، ما يعزز تدفق العملة الصعبة ويضع مصر على خريطة التصدير العالمية و إن هذه الطفرة الزراعية تعكس كفاءة السياسات الحكومية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.



قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما حققته مصر من طفرة في الصادرات الزراعية يعكس نجاح السياسات الزراعية للدولة، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة عالمياً في الأسواق الزراعية.

فتح أسواق جديدة وتعزيز الجودة

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن تجاوز حجم الصادرات 7.5 مليون طن وزيادة الإيرادات إلى أكثر من 10.6 مليار دولار يعد مؤشراً إيجابياً على تطور القطاع الزراعي، مشيداً بجهود وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في فتح أسواق جديدة وتعزيز الجودة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن تطوير التعاونيات الزراعية وتحويلها لمراكز تنمية متكاملة يمثل خطوة هامة لدعم الفلاح المصري وتحسين مستوى الإنتاج، مؤكداً أن استمرار الاستثمار في الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة سيضع مصر في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ويؤكد قدرة القطاع الزراعي على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات.

خطط التنمية المستدامة للدولة

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن تجاوز حجم الصادرات 7.5 مليون طن وزيادة قيمتها إلى أكثر من 10.6 مليار دولار يعكس التوسع العالمي لمنتجات مصر الزراعية، مشيرة إلى أن فتح أسواق جديدة ورفع جودة الإنتاج يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ورفع دخل الفلاحين ودعم منظومة التعاونيات الزراعية.

وأوضحت النائبة أن هذا النجاح الزراعي سيكون له أثر إيجابي على خطط التنمية المستدامة للدولة، داعية إلى استمرار دعم البحث العلمي والابتكار في الزراعة لتثبيت مكانة مصر الريادية بين الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية.

كما أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 7.5 مليون طن خلال الفترة الماضية يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تنفذها الدولة ويؤكد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الأسواق العالمية.

وأشار عبد الفتاح إلى في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية ورفع كفاءة المزارع ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الإنتاج وزيادة العوائد، مشددًا على ضرورة استمرار دعم الفلاحين وتقديم التسهيلات المالية والفنية لهم لتعظيم قيمة الصادرات.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة أن التوسع في فتح أسواق جديدة يعكس استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر الريادية بين الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.