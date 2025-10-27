أزهر الوادى الجديد: ختام فعاليات الأسبوع الثالث لمكتب بناء عن الإسلام الوسطى

اختتم مكتب «بناء» بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية فعاليات أسبوعه الثالث، مقدماً نموذجاً للأنشطة المتكاملة التي تجمع بين التثقيف والترفيه، حيث تنوعت فعاليات الأسبوع بين ندوات تثقيفية توعوية قدمها مختصون من إدارات الوعظ ومن المعلمين بالأزهر الشريف، وأنشطة فنية متنوعة تعبر عن الوسطية، وأنشطة رياضية هادفة، إلى جانب تقديم رسائل باللغة الإنجليزية والفرنسية تهدف إلى إبراز مفهوم الوسطية والاعتدال المتأصل في المنهج الأزهري.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية مكتب بناء لدعم الوعي والانتماء، وتتم برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ورئيس مكتب بناء، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الأنشطة من فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

وأكد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، أن هذا النجاح والتنوع يعكس أهمية الأنشطة غير الصفية في دعم بناء الوعي والأخلاق لدى الطلاب، مشدداً على أن هذه الفعاليات تسهم بفعالية في تحقيق رسالة الأزهر الشريف، ومشيدا بحسن استثمار الأنشطة مع الحفاظ على حسن سير العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد نصر مهدي منسق المكتب، استمرار برامجه التوعوية، معلناً الاستعداد لانطلاق فعاليات الأسبوع الرابع الذي سيُعقد تحت شعار: "التفكير النقدي.. درع الأمان.