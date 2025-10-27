تمديد 578 وصلة مياه شرب نظيفة بقرى ومراكز محافظة المنوفية

نجحت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية فى تركيب عدد (578) وصلة مياه شرب نقية ل عدد 578 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري ونجوع ومراكز محافظة المنوفية.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

وأكد صبري البقيري، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة المنوفية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

موضحًا ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، حيث نجحت فرق العمل المنتشرة في محافظة المنوفية في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، مؤكدًا انها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 77,694 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.