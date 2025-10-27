قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
محافظات

وكيل تعليم البحيرة يتفقد المدرسة اليابانية بالدلنجات تمهيدًا لافتتاحها كنموذج تعليمي متميز

تعليم البحيرة
تعليم البحيرة
ساندي رضا

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقه المهندس احمد عبدالكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتفقد اعمال انشاء المدرسة اليابانية بأرض الإرشاد بادارة الدلنجات التعليمية.

المقامة على مساحة ٥٦٠٠ م٢ وتضم ١٤ فصلا دراسيا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية فصلين رياض اطفال و ٦ فصول ابتدائى و ٣ فصول إعدادى و ٣ فصول ثانوى . 

حيث قام وكيل الوزارة بتفقد محيط المدرسة وأقسامها وفصولها الدراسية  ومعمل الحاسب الآلي وحجرات الأنشطة تربية رياضية وفنية ومعمل العلوم وحجرة الشبكات.

واشاد الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة بحجم الأعمال والتجهيزات وإطمأن على التجهيزات النهائية وتوافر متطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلاب وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء

موجها بسرعة إستكمال ما تبقى من أعمال وفقا لأعلى المعايير الفنية لتكون جاهزة للافتتاح ودخول الخدمة  

مؤكدًا على أن قطاع التعليم يأتى فى صدارة أولويات أجندة التنمية بمحافظة البحيرة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية والمساهمة فى تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمة تعليمية متميزة

وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم فى التوسع فى إنشاء المدارس بالقرى والمناطق المحرومة

هذا وقد أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة لتنفيذ الاعمال الإنشائية بالمدرسة وتسريع وتيرة الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بها

مؤكدا على أن التوسع فى هذا النموذج التعليمى المتميز يأتى على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم

وأن افتتاح المدرسة اليابانية بإدارة الدلنجات يمثل قفزة نوعية تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمى المتميز لتلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم نظرا لما  يقدمه من تجربة تعليمية متميزة تسهم فى إكساب الطلاب المزيد من المهارات والمعارف التى تتيحها هذة المدارس لطلابها

تفعيلأ لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة فى تطبيق النموذج اليابانى المتميز فى التعليم

هذا وقد أكد الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة خلال متابعتة للأعمال الجارية بالمدرسة

 على انه هناك  متابعة دورية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بدائرة المحافظة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق رؤية الدولة نحو تعليم حديث ومستدام يواكب متطلبات الحاضر ويستشرف آفاق المستقبل

مقدما تحية شكر وتقدير للسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعمه ورعايتة للمنظومة التعليمية على ارض محافظة البحيرة

مثمنًا جهود ودعم ورعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة  فى متابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة لتحقيق اعلى معدلات الجودة والاستقرار

كما قدم تحية شكر وتقدير لهيئة الأبنية التعليمية على جهودها المبذولة فى إنشاء  وصيانة وتطوير كافة الموسسات التعليمية بجميع الادارات التعليمية بنطاق المحافظة

