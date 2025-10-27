قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ختام زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوى عددا من اللقاءات مع مسئولى شركات عالمية عاملة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بحضور السفير/ هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام. 
وفى هذا السياق؛ التقى الدكتور/ عمرو طلعت السيد/ ريماح غدار الرئيس التنفيذى لشركة FPT الفيتنامية فى الشرق الأوسط وعدد من قيادات الشركة. تناول اللقاء بحث تعزيز استثمارات الشركة فى مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات فى مصر، والتعاون فى بناء القدرات الرقمية فى هذا المجال.
خلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركات التابعة لمجموعة FPT   فى كل من FPT Software   و  FPT Semiconductor  المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات و FPT Automotive ، وأنشطتها فى بناء القدرات من خلال منظومتها التعليمية المتكاملة والتى تضم جامعة.


كما تطرق اللقاء إلى المزايا التنافسية لمصر فى صناعة أشباه الموصلات. وتم مناقشة فرص التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال، مع استهداف الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى عدة قطاعات تشمل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.

كذلك التقى الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ كاو آنه سون نائب رئيس مجموعة فيتيل Viettel Group الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فيتنام وعدد من قيادات الشركة.
 

بحث اللقاء فرص التعاون والاستثمار فى مصر فى مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات، والتكنولوجيات عالية القيمة مثل صناعة الالكترونيات وتصميم الرقائق، وشبكات الجيل الخامس.


كما تم مناقشة فرص التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى البحث والتطوير فى عدة مجالات مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

وفى سياق متصل؛ قام الدكتور/ عمرو طلعت بزيارة مجمع سامسونج Samsung   لتصنيع الإلكترونيات. حيث عقد اجتماعا مع السيد/ نا كاى هونغ رئيس شركة سامسونج فيتنام، وعدد من مسئولى الشركة؛ تم خلاله استعراض استثمارات سامسونج فى فيتنام واستراتيجيتها فى مجال البحث والتطوير.
كما تناول الاجتماع جهود مصر فى توطين صناعة الإلكترونيات، حيث تم الإشارة إلى تواجد كبرى العلامات التجارية المصنعة للهواتف المحمول فى مصر ومنها شركة سامسونج.
وخلال الزيارة؛ قام الدكتور/ عمرو طلعت بجولة تفقدية داخل المجمع الصناعى للشركة، اطلع خلالها على مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج المختلفة.

كما عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع السيد/ تران هوو كوين رئيس مجلس إدارة شركة "فى إن بى تى تكنولوجيز" VNPT Technologies. بحث اللقاء فتح آفاق للتعاون والاستثمار فى مجال تصنيع الالكترونيات وأجهزة ومعدات الاتصالات.
وناقش اللقاء المقومات التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها توافر الكفاءات والكوادر الرقمية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فضلا عن الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر.
وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من الكوادر الرقمية المتخصصة فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم مناقشة فرص الاستفادة من الكفاءات المصرية فى تنفيذ مشروعات الشركة ومزايا اتخاذ مصر كمركز إقليمى للشركة.
حضر الاجتماعات المهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت شارك على رأس وفد مصرى رفيع المستوى في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الذى استضافته فيتنام حيث وقع ممثلا عن مصر على الاتفاقية، كما نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى حول النهج الشامل للدولة فى تحقيق العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية فى مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، كذلك شاركت مصر فى المعرض المقام على هامش الفعالية

