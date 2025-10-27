قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
فن وثقافة

فيلم "وين صرنا؟" لدرة يواصل رحلته العالمية

فيلم وين صرنا
فيلم وين صرنا

تستعد النجمة دُرّة لحضور مهرجان وهران السينمائي، حيث سيُعرض فيلمها الوثائقي الطويل "وين صرنا؟" ضمن فقرة خاصة بعنوان "فلسطين للأبد"، بعد أن قامت بإنتاجه وإخراجه شخصيًا، ويأتي هذا العرض ضمن الرحلة العالمية للفيلم، التي شملت مهرجانات القاهرة وبورسعيد في مصر، وقرطاج في تونس، وروتردام في هولندا، إلى جانب عروض في إيطاليا والدنمارك وجاكرتا في إندونيسيا وعنابة في الجزائر.

كما تم اختيار الفيلم للمرحلة النهائية في المنافسة بمهرجان المصري الأمريكي بنيويورك، ليؤكد حضوره العالمي ومكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية التي تعالج قضايا الهوية والانتماء، إلى جانب الأداء المؤثر لدُرّة وإشرافها الفني المباشر.

فيلم وين صرنا

يحكي فيلم "وين صرنا؟" قصة أسرة فلسطينية ومعاناتها مع الحرب والدمار والنزوح في غزة وصولًا إلى رحلة النجاة في مصر، في معالجة إنسانية مؤثرة تجسّد واقعًا مليئًا بالألم والأمل معًا.

دُرّة تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي كأيقونة للأناقة والجمال والموضة

تألقت النجمة دُرّة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث خطفت الأنظار بإطلالات أنيقة جمعت بين الرقي والبساطة، مع مكياج ناعم يبرز جمالها الطبيعي وذوقها الرفيع، مؤكدة مكانتها كأيقونة للأناقة والجمال والموضة في المهرجانات الكبرى.

وسط حضور واسع من نجوم الفن وصناع السينما العرب، لاقت إطلالات دُرّة إعجاب الجمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد قدرتها على الجمع بين الفن والموضة في كل ظهور لها.

دُرّة تستأنف تصوير فيلم "الست لما" بعد مهرجان وهران

بعد عودتها من مهرجان وهران، تستأنف دُرّة تصوير أحدث أفلامها السينمائية "الست لما"، وهو عمل إنساني يعكس قضايا واقعية تمس حياة المرأة في المجتمع العربي، من خلال دراما مليئة بالمشاعر والصراعات الإنسانية.

ويشارك دُرّة في بطولة الفيلم يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين يضفون ثقلًا فنيًا على العمل.

دُرّة تستعد للبطولة النسائية في مسلسل "علي كلاي" ضمن موسم دراما رمضان 2026

وعلى صعيد آخر، تستعد دُرّة لتقديم البطولة النسائية في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، أمام أحمد العوضي، ويضم العمل نخبة من أبرز نجوم الفن، منهم بيومي فؤاد، انتصار، محمود البزاوي، رحمة محسن، ويارا السكري، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة التي يُجرى ترشيحها حاليًا قبل انطلاق التصوير رسميًا خلال شهر نوفمبر.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، التي تواصل تقديم أعمال درامية ضخمة تجمع بين القيمة الفنية والإثارة والتشويق ضمن المنافسة القوية لموسم رمضان القادم.

دُرّة النجمة دُرّة مهرجان وهران مهرجان وهران السينمائي

