السجن المشدد 10 سنوات لعامل تعدى على طفلة بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين، محمود منير محمد عبدالوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمى القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل، لاتهامه بالاعتداء على طفلة لم تتجاوز 18 عامًا، وذلك بدائرة مركز قليوب في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "جوزيف ع و"، 34 سنة، عامل، لأنه في غضون شهري أبريل ومايو لعام 2024 بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، تعدي علي المجني عليها "م ا ص" بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ 18 سنة ميلادية، بأن جردها من ملابسها وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.