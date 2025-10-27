غادة عبد الرازق تهنئ إليسا في عيد ميلادها

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على تهنئة اللبنانية إليسا بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت غادة صورة تجمعها مع إليسا، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد”.

وتحتفل اليوم النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، التي تعد واحدة من اهم مطربات الوطن العربي وصاحبة شعبية كبيرة، ومنحها جمهورها لقب ملكة الاحساس لتميزها بالاغاني الرومانسية.

نشأة الفنانة اللبنانية إليسا

إليسا من مواليد دير الاحمر بـ لبنان ، وتتنمى لمواليد برج العقرب، وما لا يعرفه الكثيرون ان اليسا لم تكمل دراستها الجامعية بسبب رغبتها في احتراف مجال الفن وكان أول البوماتها بدي دوب عام 1999.