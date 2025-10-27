بالكاجوال.. ظهور لافت لهند صبري عبر إنستجرام

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها صورا جديدةً عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وخطفت هند صبري أنظار جمهورها حيث أرتدت توب باللون الأسود كما نسقت معه بنطلون جينز،ليكشف عن رشاقتها وأناقتها.





أما من ناحية الجمالية، فاعتمدت هند صبري على مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، حيث ركزت على العيون المسحوبة مع لمسات من الألوان الترابية.

كما بينما تركت شعرها منسدلاً بخصل مموجة وناعمة، ليضفي لمسة حيوية وشبابية.



الصور التي شاركتها هند صبري من إطلالتها أظهرت مدى اهتمامها بتنسيق التفاصيل بعناية، بدءًا من الألوان المحايدة التي تعكس الهدوء والرقي، وصولاً إلى اختيار الإكسسوارات البسيطة التي منحت الإطلالة لمسة من الفخامة غير المبالغ فيها.

