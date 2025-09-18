بالبدلة البيضاء .. هند صبري تبهر متابعيها على إنستحرام

لفتت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والفخامة، حيث تألقت ببدلة أنيقة باللون الأبيض الكريمي تميزت بقصّة كلاسيكية عصرية.

اعتمدت هند على بليزر أبيض بأزرار ذهبية نسّقته مع بنطال واسع باللون نفسه، ما منحها إطلالة متوازنة تعكس شخصية المرأة العصرية الواثقة من نفسها.



واختارت هند صبري بلوزة حريرية فاتحة مطبّعة بنقوش ناعمة باللون البيج الفاتح، وزيّنتها بوشاح رقيق متدلٍ أضاف لمسة من الرقي والأنوثة، لتبدو الإطلالة أكثر انسيابية ونعومة. ولإكمال اللوك الأنيق، حملت حقيبة كتف صغيرة باللون الأوف وايت مع سلسلة ذهبية فاخرة، ما أضفى لمسة كلاسيكية أنيقة تناسب الأجواء الراقية.

أما من ناحية الجمال، فاعتمدت هند صبري على مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، حيث ركزت على العيون المسحوبة مع لمسات من الألوان الترابية، وأكملت الإطلالة بشفاه نيود زادت من بساطة اللوك. بينما تركت شعرها منسدلاً بخصل مموجة وناعمة، ليضفي لمسة حيوية وشبابية.



الصور التي شاركتها هند صبري من إطلالتها أظهرت مدى اهتمامها بتنسيق التفاصيل بعناية، بدءًا من الألوان المحايدة التي تعكس الهدوء والرقي، وصولاً إلى اختيار الإكسسوارات البسيطة التي منحت الإطلالة لمسة من الفخامة غير المبالغ فيها.

إطلالة هند صبري لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث اعتبرها الكثيرون مثالاً للمرأة الأنيقة التي تجمع بين البساطة والرقي