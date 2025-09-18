قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
ملك اسبانيا : مصر تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا
رئيس غرفة التجارة الإسبانية: مصر تملك شبابًا يمثل فرصة ذهبية للتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالبدلة البيضاء .. هند صبري تبهر متابعيها على إنستحرام

هند صبري
هند صبري
ريهام قدري

 لفتت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والفخامة، حيث تألقت ببدلة أنيقة باللون الأبيض الكريمي تميزت بقصّة كلاسيكية عصرية. 

اعتمدت هند على بليزر أبيض بأزرار ذهبية نسّقته مع بنطال واسع باللون نفسه، ما منحها إطلالة متوازنة تعكس شخصية المرأة العصرية الواثقة من نفسها.


واختارت هند صبري بلوزة حريرية فاتحة مطبّعة بنقوش ناعمة باللون البيج الفاتح، وزيّنتها بوشاح رقيق متدلٍ أضاف لمسة من الرقي والأنوثة، لتبدو الإطلالة أكثر انسيابية ونعومة. ولإكمال اللوك الأنيق، حملت حقيبة كتف صغيرة باللون الأوف وايت مع سلسلة ذهبية فاخرة، ما أضفى لمسة كلاسيكية أنيقة تناسب الأجواء الراقية.
أما من ناحية الجمال، فاعتمدت هند صبري على مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، حيث ركزت على العيون المسحوبة مع لمسات من الألوان الترابية، وأكملت الإطلالة بشفاه نيود زادت من بساطة اللوك. بينما تركت شعرها منسدلاً بخصل مموجة وناعمة، ليضفي لمسة حيوية وشبابية.


الصور التي شاركتها هند صبري من إطلالتها أظهرت مدى اهتمامها بتنسيق التفاصيل بعناية، بدءًا من الألوان المحايدة التي تعكس الهدوء والرقي، وصولاً إلى اختيار الإكسسوارات البسيطة التي منحت الإطلالة لمسة من الفخامة غير المبالغ فيها.
إطلالة هند صبري لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث اعتبرها الكثيرون مثالاً للمرأة الأنيقة التي تجمع بين البساطة والرقي

هند صبري إطلالة هند صبري بدلة هند صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

فيديو

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد