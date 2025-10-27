أحمد موسى: احتفالية المتحف المصري الكبير حدث استثنائي يجب أن يراه العالم بأسره

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة أن تصل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير إلى كل ركن في مصر والعالم، مؤكدًا أن هذا الحدث لا يتكرر سوى مرة كل مئة عام ويستحق أن يشاهده الجميع.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، وجه موسى دعوة إلى السفارات المصرية في الخارج لعرض الاحتفال على شاشات ضخمة أمام مقارها، حتى يتابع العالم لحظة فخر مصر الجديدة وهي تقدم أعظم صروحها الثقافية.

كما دعا إلى تخصيص شاشات عرض عملاقة في ميادين القاهرة والمحافظات، مثل التحرير ومصطفى محمود، إضافة إلى محطات المترو والقطارات والمونوريل، لبث فعاليات الافتتاح على الهواء مباشرة، ليعيش المواطنون أجواء الحدث التاريخي من كل مكان.

واقترح موسى أن تعرض الاحتفالية أيضًا داخل الفنادق والمطاعم والمولات في الجيزة، لتتحول المدينة إلى منصة احتفال وطنية مفتوحة، قائلاً: «أتمنى أن يكون هذا اليوم بمثابة عيد قومي نظهر فيه للعالم وجه مصر المشرق وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى».

وأشار إلى أن الحدث يعد مناسبة فريدة لا تتكرر، مضيفًا: «الاحتفال القادم بمثل هذا الحجم سيكون بعد مئة عام، ولن يتمكن أحد من إعادة هذه اللحظة بنفس العظمة والتنظيم».

وفي ختام حديثه، دعا موسى إلى عرض الاحتفالية في النوادي والمطارات ومراكز الشباب، وكذلك عبر شاشات محطات القطارات من القاهرة حتى أسوان والإسكندرية ومطروح، مؤكدًا أن مصر حين تنظم حدثًا عالميًا، فإنها تفعل ذلك بأرقى صورة ممكنة، وبمستوى يليق بحضارتها وتاريخها العظيم.