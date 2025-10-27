قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية

وزير الرياضة
وزير الرياضة
يسري غازي

شهد اليوم الإثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتدريب برئاسة المهندس روحى العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ، و الدكتورة رانيا السباعى المدير التنفيذى لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ويشرف علي تنفيذ الاتفاقية الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة .



وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أننا اليوم نخطو خطوات جديدة نحو تمكين شباب مصر وبناء قدراتهم المهنية والتقنية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ، والذي يجسد نموذجًا حقيقيًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني .

واستكمل وزير الرياضة حديثه قائلاً : ايماناً بدور وزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعم وتأهيل الشباب وتمكينهم في مختلف مجالات التنمية من خلال تطوير ريادة الأعمال والابتكارات وللاستثمار في رأس المال البشري من اجل خلق فرص العمل في المستقبل لإحداث تأثيرات ملموسة على كل من التعليم والتوظيف.

أضاف وزير الرياضة: إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل الشباب في المجالات المهنية والحرفية المطلوبة بالسوق المصري . 

ونوه وزير الرياضة : " نعمل من خلال اتفاقية اليوم على تنمية المهارات التقنية والقيادية للشباب لزيادة فرص توظيفهم وتمكينهم اقتصاديًا" .

من جانبه اثني المهندس روحى العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية علي هذه الشراكة الهامة مع وزارة الشباب والرياضة والتي تؤكد علي اهمية العمل المهني والحرفي والذى يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع منتج ومستدام، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأكيد لتحقيق التنمية الشاملة موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي هذا التعاون .
 


أردف: تشمل بنود التعاون بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتدريب علي تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة في مختلف القطاعات وتأهيل الشباب فى المجالات المهنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل, مجالات التدريب المهنى.
 


وقال أيضا: أيضا تهتم مذكرة التعاون علي تنمية المهارات التقنية والقيادية للشباب لزيادة فرص توظيفهم كما سيتم توفير فرص عمل من خلال شراكات مع القطاع الخاص.واختتم حديثه قائلا: كما سيتم تنفيذ دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة للشباب من خلال البدء في مشروعات خاصة بهم ، بالإضافة الي تعزيز مفهوم العمل المهني واليدوي كمصدر دخل مستدام ، مع الاشتراك في وضع خطة شاملة لتعديل المنظور العام للعمل المهنى (الحرف) لإتاحة فرص جديدة للصناعة فى مصر وجعل سبل ريادة الاعمال ميسرة.

وزير الرياضة أشرف صبحي عبدالفتاح السيسي تمكين الشباب مؤسسة الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

جنازة

وسط دموع أسرته.. تشييع جنازة طفل شبرا الخيمة بالقليوبية

تعليم المنيا تحتفل بذكرى إنتصارات أكتوبر والمحافظ يكرم أبناء الشهداء

تعليم المنيا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. والمحافظ يكرم أبناء الشهداء

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مكتب توثيق الخارجية الجديد نقلة نوعية لدعم مناخ الاستثمار

بالصور

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد