الخطيب: سيد عبد الحفيظ يمتلك من الخبرات ما يؤهله لاتخاذ القرارات ومتابعتها

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ثقته الكاملة في الكابتن سيد عبد الحفيظ، مشيرًا إلى أنه يمتلك من الخبرات ما يمنحه الأحقية والمصداقية في اتخاذ القرارات ومتابعتها.

وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة النهار: "سيد عبد الحفيظ سيكون القائم بأعمال المشرف العام على كرة القدم، بينما سأكون أنا المشرف العام على الكرة بشكل عام. القرار الأخير في شؤون كرة القدم، حال غيابي، سيكون لسيد عبد الحفيظ بعد متابعته مع نائب رئيس النادي".

وأضاف رئيس الأهلي أنه يرى في عبد الحفيظ قدرات وخبرات كبيرة اكتسبها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه أصبح أكثر نضجًا وقدرة على إدارة ملفات الكرة داخل النادي.

وحول اختيار نجل العامري فاروق ضمن القائمة الانتخابية للنادي الأهلي، أوضح الخطيب أن القرار جاء لكونه «كادرًا جديدًا يتمتع بالإخلاص والانتماء للنادي الأهلي»، مشيرًا إلى أن الهدف من ضم الكوادر الجديدة هو ضخ دماء شابة مؤهلة لتحمل المسؤولية في المستقبل.

وجاءت تصريحات الخطيب ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول عودة سيد عبد الحفيظ إلى النادي بعد فترة من الابتعاد، وما إذا كان خروجه السابق مرتبطًا بخلافات، ليؤكد الخطيب أن عودة عبد الحفيظ جاءت استنادًا إلى كفاءته وخبراته المتراكمة التي تؤهله لتولي هذا الدور المهم داخل المنظومة.