زاهي حواس: عشقت الآثار بعد حفر ومشاهدة أول مومياء وأهم ملك في حياتي هو خوفو

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الأثار الكبير، أنه في عام 2011، كان مسافرًا خارج مصر خلال المظاهرات، ووجدت بعض المتظاهرين ضدي وعرفت من ورائهم، وسافرت إلى إيطاليا لتكريمي، ووجدت ترحاب هائل,

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه دئما لدي حب لبلدي وعظمتها، مؤكدا أنه

يتلقى ترحابًا في كل بلد يصل.



وتابع عالم الأثار الكبير، أنه قدم برنامجًا مع المذيع الأمريكي المشهور بيرس مورجان، مؤكدا أنه لا بد أن نكون علماء في آثارنا قبل الأجانب.

وأشار زاهي حواس إلى أنه لديه أكثر من 500 تلميذ، وقدم خبرته في مجال الآثار، مؤكدا أن عشقت الآثار بعد حفر ومشاهدة أول مومياء، وأهم ملك في حياتي هو خوفو.

وأستكمل زاهي حواس تصريحاته قائلا "أنه كتبت كتابين عن خوفو، وعتش أمام هرم خوفو لمدة عامين، ونجحت في كتابة كتاب "الرجل ذو القبعة" والذي وصف حياتي، وترجم إلى الإيطالية والإنجليزية والعربية.