قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت

حديد
حديد
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الفروق بين المصانع والموزعين، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت مستويات متفاوتة، بينما حافظت باقي مواد البناء مثل الرمل والزلط على استقرارها مع اختلافات في بعض المناطق.

أسعار الحديد للطن من أرض المصنع..

حديد عز: 38,200 جنيه

حديد بشاي: 41,000 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد الجارحي: 36,000 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد العشري: 39,500 جنيه

حديد السويس: 39,000 جنيه

حديد الكومي: 36,000 جنيه

أسعار الأسمنت للطن من أرض المصنع

الأسمنت الرمادي: 3,896 جنيه

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه

أسمنت السويس: 3,450 جنيه

أسمنت حلوان: 3,460 جنيه

أسمنت الفهد: 3,600 جنيه

أسمنت العسكري: 3,500 جنيه

الأسمنت المقاوم: بين 3,700 و3,900 جنيه

أسعار باقي مواد البناء

الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الكبير: من 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الصغير: من 380 إلى 400 جنيهًا للمتر المكعب

الطوب الأحمر: من 950 إلى 1,200 جنيه للألف طوبة حسب المقاس

الجبس: من 1,200 إلى 1,400 جنيه للطن

ويؤكد خبراء السوق أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، إذ تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعوامل خارجية مثل تكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار، بينما تلعب تكاليف النقل دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.

حديد أسمنت طوب زلط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

افتتاح المبنى الإدارى بهندسة الأزهر

محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد