قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير يحقق عوائد اقتصادية ضخمة ويعيد تشكيل الخريطة السياحية في مصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد صبيح

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المتحف المصري الكبير يعد مشروعا استراتيجيا لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ومن المتوقع أن يسهم افتتاحه في جذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم لزيارة مصر لاحتضانها أعظم حضارات التاريخ، خاصة وأن المتحف المصري الكبير يحتوي على كنوز أثرية غير مسبوقة ولا تقدر بثمن وتنوع مقتنياته حيث يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية على مساحة تصل لـ 500 ألف متر مربع، وسيتم عرضها بأحدث التقنيات في العرض والإضاءة، إضافة لوجوده في موقع فريد بالقرب من الأهرامات، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري يعد حدثا تاريخيا فارقا.

أوضح غراب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة للقطاع السياحي ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما أنه يسهم في توفير عشرات الألاف من فرص العمل في العديد من المجالات في السياحة والفنادق والحرف اليدوية والتراث الثقافي وغيرها، موضحا أن المتحف المصري الكبير مشروع ضخم يمثل بداية جديدة للمتاحف المصرية بما يتضمنه من عروض متحفية وبنية تحتية، وما يتضمنه من القطع النادرة والهامة مثل المجموعة الذهبية لتوت عنخ أمون والتي سيتم عرضها عند افتتاحه للمرة الأولى وبشكل كامل، متوقعا أن يكون لافتتاح هذا الصرح العظيم أثر كبير على السياحة المصرية وأن يصبح وجهة سياحية رئيسية على غرار متحف اللوفر في باريس أو المتحف البريطاني ما يسهم في زيادة تدفقات الوفود السياحية إلى مصر .

وأشار غراب، إلى أنه من المتوقع أن يعيد افتتاح هذا الصرح التاريخي العملاق تشكيل خريطة السياحة في مصر ما يحول منطقة أهرامات الجيزة لمركز جذب سياحي عالمي، والوجهة الأولى للوفود السياحية القادمة لمصر، متوقعا أن تشهد موقع المتحف المصري الكبير استثمارات جديدة في القطاع السياحي ما يعزز من التنمية الاقتصادية، موضحا أن المتحف سيضع القاهرة على خريطة السياحة العالمية وسيعيدها قبلة للسائحين في أوروبا وأمريكا وأستراليا ودول أسيا، مضيفا أن المتحف المصري الكبير يعد الأهم بين كل المتاحف المصرية والعالمية لما يتميز به عن غيره من مقتنيات ومساحة وكنوز تاريخية وحضارية وثقافية، فهو يعد مؤسسة ثقافية اقتصادية ترفيهية تعليمية، وتشير التوقعات أن يزوره يوميا 5 آلاف زائر، إضافة لاشتماله على قاعات عرض لمراكز ثقافية وفنية ضخمة وحدائق بمساحة تصل لـ 5 الاف متر مربع منها حديقة للنباتات النادرة وحديقة المعبد وحديقة للرؤية البصرية وحديقة مصر .

تابع غراب، أن موكب المومياوات الملكية كان حدثا عالميا حضره أغلب الصحفيين والمراسلين الأجانب والفضائيات العالمية لتغطية الحدث، ومن المتوقع أن يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير اهتمام عالمي وإعلامي غير مسبوق ما يعد ترويجا للسياحة المصرية بشكل كبير، مضيفا أن مصر استقبلت نحو 16 مليون سائح، خلال العام الماضى 2024، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، ومن المتوقع أن يزيد التدفق السياحي لمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بنسبة 27% .

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

الأنبا إرميا يشيد بجهود فضيلة شيخ الأزهر ويثمّن كلمته في إيطاليا لترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية

الأنبا إرميا يزور جامعة الأزهر ويثمن كلمة الإمام الأكبر في لقاء «إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام» بروما

العلاقة الزوجية

عن كل سِنة خمسة من الإبل ..عطية لاشين يعلق على واقعة طبيبة نزعت أسنان زوجها لزواجه بأخرى

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يرحب بقرار الحكومة البريطانية بتمويل حماية المساجد والمراكز الإسلامية

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد