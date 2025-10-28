اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير يحقق عوائد اقتصادية ضخمة ويعيد تشكيل الخريطة السياحية في مصر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المتحف المصري الكبير يعد مشروعا استراتيجيا لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ومن المتوقع أن يسهم افتتاحه في جذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم لزيارة مصر لاحتضانها أعظم حضارات التاريخ، خاصة وأن المتحف المصري الكبير يحتوي على كنوز أثرية غير مسبوقة ولا تقدر بثمن وتنوع مقتنياته حيث يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية على مساحة تصل لـ 500 ألف متر مربع، وسيتم عرضها بأحدث التقنيات في العرض والإضاءة، إضافة لوجوده في موقع فريد بالقرب من الأهرامات، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري يعد حدثا تاريخيا فارقا.

أوضح غراب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة للقطاع السياحي ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما أنه يسهم في توفير عشرات الألاف من فرص العمل في العديد من المجالات في السياحة والفنادق والحرف اليدوية والتراث الثقافي وغيرها، موضحا أن المتحف المصري الكبير مشروع ضخم يمثل بداية جديدة للمتاحف المصرية بما يتضمنه من عروض متحفية وبنية تحتية، وما يتضمنه من القطع النادرة والهامة مثل المجموعة الذهبية لتوت عنخ أمون والتي سيتم عرضها عند افتتاحه للمرة الأولى وبشكل كامل، متوقعا أن يكون لافتتاح هذا الصرح العظيم أثر كبير على السياحة المصرية وأن يصبح وجهة سياحية رئيسية على غرار متحف اللوفر في باريس أو المتحف البريطاني ما يسهم في زيادة تدفقات الوفود السياحية إلى مصر .

وأشار غراب، إلى أنه من المتوقع أن يعيد افتتاح هذا الصرح التاريخي العملاق تشكيل خريطة السياحة في مصر ما يحول منطقة أهرامات الجيزة لمركز جذب سياحي عالمي، والوجهة الأولى للوفود السياحية القادمة لمصر، متوقعا أن تشهد موقع المتحف المصري الكبير استثمارات جديدة في القطاع السياحي ما يعزز من التنمية الاقتصادية، موضحا أن المتحف سيضع القاهرة على خريطة السياحة العالمية وسيعيدها قبلة للسائحين في أوروبا وأمريكا وأستراليا ودول أسيا، مضيفا أن المتحف المصري الكبير يعد الأهم بين كل المتاحف المصرية والعالمية لما يتميز به عن غيره من مقتنيات ومساحة وكنوز تاريخية وحضارية وثقافية، فهو يعد مؤسسة ثقافية اقتصادية ترفيهية تعليمية، وتشير التوقعات أن يزوره يوميا 5 آلاف زائر، إضافة لاشتماله على قاعات عرض لمراكز ثقافية وفنية ضخمة وحدائق بمساحة تصل لـ 5 الاف متر مربع منها حديقة للنباتات النادرة وحديقة المعبد وحديقة للرؤية البصرية وحديقة مصر .

تابع غراب، أن موكب المومياوات الملكية كان حدثا عالميا حضره أغلب الصحفيين والمراسلين الأجانب والفضائيات العالمية لتغطية الحدث، ومن المتوقع أن يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير اهتمام عالمي وإعلامي غير مسبوق ما يعد ترويجا للسياحة المصرية بشكل كبير، مضيفا أن مصر استقبلت نحو 16 مليون سائح، خلال العام الماضى 2024، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، ومن المتوقع أن يزيد التدفق السياحي لمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بنسبة 27% .