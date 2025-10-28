قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكليف رئاسي بعلاج المدنيين من أسر الشهداء والمصابين مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا

علا محمد

تحدث الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، عن المتحف المصري الكبير مشيرا انه ليس مجرد مبنى بل رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق وطموحاتنا الحديثة.

وكتب زاهي حواس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المتحف المصري الكبير وُلد من رؤية الوزير فاروق حسني خلال فترة عملي كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار. معًا انطلقنا لتحويل الحلم إلى حقيقة: متحف يقف بجوار الأهرامات ليروي القصة الخالدة لمصر".

وأضاف :"أتذكر بوضوح اللحظة التي اخترنا فيها الموقع، واختيارنا للمهندس المعماري من خلال مسابقة دولية، وكذلك النقل التاريخي للتمثال الضخم لرمسيس الثاني إلى مقره الجديد — تلك اللحظة التي ستبقى خالدة في قلوب جميع المصريين".

وختم :"المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى؛ بل هو رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق وطموحاتنا الحديثة. بعد سنوات من العمل والتفاني، سيفتح هذا الحلم أبوابه للعالم في خلال أربع أيام".

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير تمثل خطوة هامة في تخليد أحد أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذه العملات صُممت بعناية فائقة لتجسيد رموز وعناصر أثرية فريدة من مقتنيات المتحف، وتعكس عراقة الحضارة المصرية.

الدكتور زاهي حواس زاهي حواس عالم الآثار المصرية المتحف المصري الكبير حواس زاهي فاروق حسني

