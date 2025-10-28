زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا

تحدث الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، عن المتحف المصري الكبير مشيرا انه ليس مجرد مبنى بل رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق وطموحاتنا الحديثة.

وكتب زاهي حواس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المتحف المصري الكبير وُلد من رؤية الوزير فاروق حسني خلال فترة عملي كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار. معًا انطلقنا لتحويل الحلم إلى حقيقة: متحف يقف بجوار الأهرامات ليروي القصة الخالدة لمصر".

وأضاف :"أتذكر بوضوح اللحظة التي اخترنا فيها الموقع، واختيارنا للمهندس المعماري من خلال مسابقة دولية، وكذلك النقل التاريخي للتمثال الضخم لرمسيس الثاني إلى مقره الجديد — تلك اللحظة التي ستبقى خالدة في قلوب جميع المصريين".

وختم :"المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى؛ بل هو رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق وطموحاتنا الحديثة. بعد سنوات من العمل والتفاني، سيفتح هذا الحلم أبوابه للعالم في خلال أربع أيام".

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير تمثل خطوة هامة في تخليد أحد أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذه العملات صُممت بعناية فائقة لتجسيد رموز وعناصر أثرية فريدة من مقتنيات المتحف، وتعكس عراقة الحضارة المصرية.