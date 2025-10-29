قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
مواعيد النقل العام والمترو والقطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي
بعد تحرّك نقابة المهندسين ضد مُرشحين «مُنتحلي صفة».. كيف يواجه القانون جرائم تزوير المستندات؟
بكل قوة .. «الغندور» يكشف محاولات الأهلي لضم نجم بيراميدز
عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025
خلال تجمع دولي.. رئيس القابضة للمطارات: نحلم في مصر بمدينة المطار المتكامل تجاري وترفيهي
عايز أحفظ القرآن.. محمد سامي: قررت أخصص جزءا من فلوسي للصدقات
السياحة والآثار: لا تطوع ولا تذاكر لحفل افتتاح المتحف الكبير
الحكومة: المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة تكلفتها 50 مليون جنيه
دار الإفتاء: الرشوة محرمة شرعا وتعد أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.. فرص سارة

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025

يستقبل القوس يومه بأملٍ وخططٍ واضحة. تُحوّل الخطوات الهادئة الأفكار إلى تقدمٍ حقيقي. شارك أهدافك مع صديقٍ موثوقٍ للحصول على نصائح حكيمة. وازن بين الفضول والحرص، فقد تفتح المخاطر الصغيرة أبوابًا مفيدةً وفرصًا سارةً وفرحًا صغيرًا ثابتًا.

توقعات برج القوس في الحب

 شارك خططك السعيدة مع شريك حياتك أو من تحب، محادثة خفيفة وصادقة ستوضح مشاعرك وتخفف من قلقك. إذا كنت عازبًا، جرب فعاليات ودية أو نزهات جماعية للقاء أشخاص يشاركونك اهتماماتك. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

كن مستعدًا لشرح خطتك بخطوات واضحة وبسيطة، التغييرات الصغيرة والعملية تُسهّل المهام. قدّم المساعدة قدر الإمكان، واطلب التوجيه عند الحاجة. قائمة أولويات مُرتبة تُساعدك على المضي قدمًا وتُعزز ثقتك بنفسك. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

تجنب الإفراط في تناول الكافيين والشاشات الثقيلة قبل النوم. إذا زاد التوتر، جرب تمارين التنفس أو المشي لمسافة قصيرة مع صديق. العادات اليومية البسيطة تحافظ على لياقة جسمك وهدوء عقلك لتحقيق مكاسب صحية يومية ثابتة وطويلة الأمد.. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

إذا كان دخلك إضافيًا، فاستثمر جزءًا منه في خطة ادخار آمنة. ناقش خياراتك المالية مع شخص تثق به قبل اتخاذ خطوات أكبر. 

برج القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم القوس

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يكشف تفاصيل هامة عن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي

شريف عامر

شريف عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث لا يتكرر عالميًا.. مصر على موعد مع التاريخ

المتحف المصري الكبير

شريف عامر يطلب جولة خاصة في المتحف المصري الكبير.. والرئيس التنفيذي: تنور في أي وقت

بالصور

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

