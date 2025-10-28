غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين

تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن انطلاق الملتقى الأول للتوظيف المخصص لأسر الصحفيين، بالتعاون مع شركة «شغلني»، غدًا الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ويستمر على مدار يومين حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بمشاركة 16 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

يشارك في الملتقى كل من شركات Eden Facility Management (إحدى شركات مجموعة حسن علام)، ABS للبريد والشحن، فوري، سبينيس (Spinneys)، Twenty Grams، Golden Nile، بيت الجملة، وادي النيل، مطاعم شاورما الريم وكوفتا، Tomato Stores، CAN Media، Golden Nile Travel، Farah Nile Cruise، ERTEKAA، فلوباتير للاستيراد والتصدير، وMY TECH.

يقام الملتقى لأول مرة داخل مقر نقابة الصحفيين، في خطوة عملية تهدف إلى خدمة أسر الصحفيين ودعمهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل مباشرة لأبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم، عبر مقابلات مهنية فورية تُجرى داخل أروقة النقابة مع مسؤولي التوظيف في كبرى الشركات المشاركة.

وكانت نقابة الصحفيين قد وقّعت في أغسطس الماضي بروتوكول تعاون مع منصة «شغلني» لتنظيم هذا الملتقى، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة «شغلني»، ومحمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا.

وتتقدم نقابة الصحفيين بالشكر والتقدير للكاتب الصحفي إسلام أبازيد، الذي تقدّم بمقترح وافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة كتوصية لتنظيم ملتقى سنوي للتوظيف، يتيح للصحفيين وأسرهم فرصة التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات المختلفة، في إطار جهود النقابة لتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للأعضاء وأسرهم.

ولمعرفة الوظائف المتاحة والشروط، يُرجى مسح رمز الـ QR الخاص بالشركات المشاركة في الملتقى: