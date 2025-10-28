بدون خطوات صعبة.. قدم بلاغك للنائب العام

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة سهلة للتواصل مع النيابة العامة وتقديم بلاغات وقد وفرت النيابة العديد من الوسائل للتسهيل علي المواطنين سواء عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق رقم الهاتف واستخدام الواتس أب

خلال هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تفاصيل وخطوات التقدم بالبلاغات بخطوات بسيطة وميسرة علي المواطنين دون تعقيد ومعرفة نتيجة البلاغات المقدمة

خطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا

1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامةhttps://ppo.gov .eg/webcenter/portal/PPOPortal.

2 - من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة «العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» المميزة باللون الأخضر.

3 - ستظهر لك صفحتان رئيسيتان عند الدخول إلى الخدمة، الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، اختر «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.

4 - قبل تقديم البلاغ، تظهر أمامك الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، ويجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.

5 - بعد قراءة الشروط، اضغط على «موافق» للانتقال إلى الخطوة التالية.

6 – يتم طلب إدخال معلومات شخصية وتفاصيل حول البلاغ.

يمكنك العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة «متابعة العرائض الإلكترونية» بإدخال رقم المتابعة المرسل إليك، ويمكنك بهذه الطريقة معرفة حالة البلاغ وما إذا تم اتخاذ إجراء بشأنه

خطوات بسيطة للاستفسارات الاضافية

في حالة وجود استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكنك التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر رقم واتساب 01111755959

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.