بعد أزمة اقتصادية مفاجئة.. كريم فهمي يكشف عن أصعب فترة في حياته

كشف الفنان كريم فهمي عن واحدة من أبرز التجارب التي مرّ بها في حياته، والتي كان لها تأثير كبير على شخصيته ونظرته للأمور، خاصة بعد تعرضه لأزمة اقتصادية مفاجئة، مؤكدًا أنها كانت من أصعب الفترات التي عاشها لكنها ساعدته على إعادة ترتيب أولوياته.

وقال كريم خلال ظهوره في بودكاست «ONE TO ONE»:«من أكتر الفترات الصعبة اللي عدت عليّ كانت لما واجهت أزمتين كبيرتين في وقت واحد، وكل ما الإنسان بيكبر بيكتشف إن الصراعات ملهاش لازمة، وإن الناس مشغولة في حاجات تفهّة جدًا».

وأوضح أن تلك التجربة جعلته أكثر هدوءًا وتقديرًا للتفاصيل الصغيرة في الحياة، مضيفًا:«الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، وكل ما بنكبر بنفهم قيمة الحاجات البسيطة اللي كانت دايمًا قدامنا».

وانتشرت تصريحات الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع ما تردد حول اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «وننسى اللي كان» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو ما نفاه كريم بشكل قاطع.

وقال في تصريحاته:«أنا وياسمين أصدقاء جدًا، وأتمنى أشتغل معاها وأتشرف بده مرة واتنين وعشرة، ولما تبقى الظروف مناسبة هنعمل عمل سوا. معرفش الخبر ده نزل على أساس إيه، بس أنا ماعتذرتش عن أي حاجة».