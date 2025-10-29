قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: الأهلي أنفق 2.36 مليار جنيه على رواتب ومكافآت اللاعبين خلال 5 سنوات
ترامب: سنعيد صناعة السيارات إلى عصرها الذهبي بالولايات المتحدة
ترامب: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أزمة اقتصادية مفاجئة.. كريم فهمي يكشف عن أصعب فترة في حياته

كريم فهمي
كريم فهمي
منار نور

كشف الفنان كريم فهمي عن واحدة من أبرز التجارب التي مرّ بها في حياته، والتي كان لها تأثير كبير على شخصيته ونظرته للأمور، خاصة بعد تعرضه لأزمة اقتصادية مفاجئة، مؤكدًا أنها كانت من أصعب الفترات التي عاشها لكنها ساعدته على إعادة ترتيب أولوياته.

وقال كريم خلال ظهوره في بودكاست «ONE TO ONE»:«من أكتر الفترات الصعبة اللي عدت عليّ كانت لما واجهت أزمتين كبيرتين في وقت واحد، وكل ما الإنسان بيكبر بيكتشف إن الصراعات ملهاش لازمة، وإن الناس مشغولة في حاجات تفهّة جدًا».

وأوضح أن تلك التجربة جعلته أكثر هدوءًا وتقديرًا للتفاصيل الصغيرة في الحياة، مضيفًا:«الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، وكل ما بنكبر بنفهم قيمة الحاجات البسيطة اللي كانت دايمًا قدامنا».

وانتشرت تصريحات الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع ما تردد حول اعتذاره عن المشاركة في مسلسل «وننسى اللي كان» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو ما نفاه كريم بشكل قاطع.

وقال في تصريحاته:«أنا وياسمين أصدقاء جدًا، وأتمنى أشتغل معاها وأتشرف بده مرة واتنين وعشرة، ولما تبقى الظروف مناسبة هنعمل عمل سوا. معرفش الخبر ده نزل على أساس إيه، بس أنا ماعتذرتش عن أي حاجة».

كريم فهمي لقاء كريم فهمي الأزمة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد عبد العاطى

1500 دولار شهريًا.. اعترافات مثيرة لليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يصل كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق يومين

ترامب

ترامب يعرب عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال مساعدات إلى جامايكا إذا لزم الأمر

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

الرئيس الكوبي يعلن إجلاء أكثر من 735 ألف شخص مع اقتراب وصول الإعصار "ميليسا"

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد