وزير الشئون النيابية: النزاهة والشفافية ركيزة أساسية للتنمية

ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتوصل السياسي، كلمة خلال كلمته خلال إفتتاح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بحضور رئيس الوزراء.

وقال فوزي: “يسعدني أن أشارككم هذا الحدث الدولي الرفيع فى مصر بشرم الشيخ تحديدا، وإن أنعقاد هذا المؤتمر يأتي فى توقيت تتقاطع فيه التحولات الإقتصادية العالمية”.

وأضاف: “ النزاهة والشفافية لم تعد مجرد قيم أخلاقية، بل أصبحت ركيزة أساسية للتنمية”.

وثمن الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات فى مصر على هذا التنظيم المشرف والجهد الكبير فى إستضافة هذا المحفل الدولي، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي.