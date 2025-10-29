قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ما هي مبادرة «مصر معاكم» التي أطلقها الرئيس السيسي؟

ما هي مبادرة «مصر معاكم» التي أطلقها الرئيس السيسي؟
ما هي مبادرة «مصر معاكم» التي أطلقها الرئيس السيسي؟
إسراء عبدالمطلب

في إطار حرص الدولة المصرية على تكريم أسر الشهداء ودعم أبناء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة جديدة تحت اسم «مصر معاكم» تستهدف رعاية القُصّر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والضحايا المدنيين، وكذلك المصابين القُصّر من المدنيين المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

السيسي يصدق على مبادرة «مصر معاكم» لرعاية القصر من أبناء شهداء الجيش والشرطة

مبادرة مصر معاكم

تأتي المبادرة الجديدة امتدادًا لجهود الدولة المتواصلة في رعاية أسر الشهداء والمصابين، ضمن رؤية شاملة تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأسر. 

فمنذ تأسيس صندوق تكريم الشهداء عام 2018، أطلقت مصر سلسلة من البرامج والمبادرات لضمان حياة كريمة لأسر الأبطال، شملت توفير منح تعليمية، ورعاية صحية متكاملة، وفرص تدريب وتشغيل لأبناء الشهداء، إلى جانب تسهيلات إسكانية ومصرفية خاصة، في إطار بناء منظومة متكاملة لحماية حقوقهم وتعزيز تماسك النسيج الوطني.

وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي، استعرض رئيس الصندوق التقرير السنوي لأنشطة العام المالي 2024/2025، متضمنًا ما قُدم من خدمات ومبادرات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة. 

وأشاد الرئيس بما تحقق من إنجازات، موجهاً الشكر للقائمين على الصندوق لما قدموه من جهد متواصل يعكس روح المسؤولية الوطنية في خدمة أسر الشهداء والمصابين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مبادرة «مصر معاكم» ستُنفذ اعتبارًا من يناير 2026، تحت رعاية البنك المركزي، بحيث تُستثمر المبالغ المخصصة لصالح المستفيدين بواسطة شركة مصر لتأمينات الحياة، ويتم صرفها عند بلوغ القاصر سن الرشد، بما يضمن استدامة الدعم المادي وتأمين مستقبل أبناء الشهداء.

كما وجه الرئيس السيسي بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة لأبناء الشهداء والمصابين المستفيدين من الصندوق. 

وأكد أيضًا على توفير العلاج المجاني للمدنيين المستفيدين من الصندوق غير الخاضعين للتأمين الصحي في جميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على عدد من المبادرات المشتركة بين الصندوق وجهات الدولة المختلفة، منها الأزهر الشريف ووزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الأوقاف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تقديم برامج تنموية وخدمية متكاملة لأسر الشهداء.

وفي خطوة تعكس تقدير الدولة لكل من يخدمها داخل وخارج حدودها، وافق الرئيس على ضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من الصندوق، تأكيدًا على شمول مظلة التكريم لجميع من ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن.

بهذا القرار، تؤكد مصر مجددًا التزامها بمبدأ الوفاء والعرفان لأبناء الشهداء، لتبقى الدولة حاضنة لذكراهم ورعاية لأسرهم، وفية لدمائهم التي روت تراب الوطن من أجل أمنه واستقراره.

مصر معاكم تكريم أسر الشهداء أبناء الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح مكتوبة .. رددها تحفظك من كل سوء

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الفيوم تنظّم ندوة توعوية حول "أخلاقيات التعامل اللائق مع السائح"

أوقاف الفيوم تنظم ندوة توعوية حول أخلاقيات التعامل اللائق مع السائح

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة علمية بجامعة السويس بعنوان " خطورة التنمر"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية بجامعة السويس حول "خطورة التنمر"

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد