ما هي مبادرة «مصر معاكم» التي أطلقها الرئيس السيسي؟

في إطار حرص الدولة المصرية على تكريم أسر الشهداء ودعم أبناء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة جديدة تحت اسم «مصر معاكم» تستهدف رعاية القُصّر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والضحايا المدنيين، وكذلك المصابين القُصّر من المدنيين المستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

مبادرة مصر معاكم

تأتي المبادرة الجديدة امتدادًا لجهود الدولة المتواصلة في رعاية أسر الشهداء والمصابين، ضمن رؤية شاملة تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأسر.

فمنذ تأسيس صندوق تكريم الشهداء عام 2018، أطلقت مصر سلسلة من البرامج والمبادرات لضمان حياة كريمة لأسر الأبطال، شملت توفير منح تعليمية، ورعاية صحية متكاملة، وفرص تدريب وتشغيل لأبناء الشهداء، إلى جانب تسهيلات إسكانية ومصرفية خاصة، في إطار بناء منظومة متكاملة لحماية حقوقهم وتعزيز تماسك النسيج الوطني.

وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي، استعرض رئيس الصندوق التقرير السنوي لأنشطة العام المالي 2024/2025، متضمنًا ما قُدم من خدمات ومبادرات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وأشاد الرئيس بما تحقق من إنجازات، موجهاً الشكر للقائمين على الصندوق لما قدموه من جهد متواصل يعكس روح المسؤولية الوطنية في خدمة أسر الشهداء والمصابين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مبادرة «مصر معاكم» ستُنفذ اعتبارًا من يناير 2026، تحت رعاية البنك المركزي، بحيث تُستثمر المبالغ المخصصة لصالح المستفيدين بواسطة شركة مصر لتأمينات الحياة، ويتم صرفها عند بلوغ القاصر سن الرشد، بما يضمن استدامة الدعم المادي وتأمين مستقبل أبناء الشهداء.

كما وجه الرئيس السيسي بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة لأبناء الشهداء والمصابين المستفيدين من الصندوق.

وأكد أيضًا على توفير العلاج المجاني للمدنيين المستفيدين من الصندوق غير الخاضعين للتأمين الصحي في جميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على عدد من المبادرات المشتركة بين الصندوق وجهات الدولة المختلفة، منها الأزهر الشريف ووزارات الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الأوقاف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تقديم برامج تنموية وخدمية متكاملة لأسر الشهداء.

وفي خطوة تعكس تقدير الدولة لكل من يخدمها داخل وخارج حدودها، وافق الرئيس على ضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من الصندوق، تأكيدًا على شمول مظلة التكريم لجميع من ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن.

بهذا القرار، تؤكد مصر مجددًا التزامها بمبدأ الوفاء والعرفان لأبناء الشهداء، لتبقى الدولة حاضنة لذكراهم ورعاية لأسرهم، وفية لدمائهم التي روت تراب الوطن من أجل أمنه واستقراره.