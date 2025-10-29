رئيس جامعة حلوان: ربط المنظومات المالية تحدٍ كبير وميكنة الخدمات لها إيجابيات عديدة

صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلاً: "أرحب بشركة إي فاينانس الحكومية التابعة لوزارة المالية كشريك استراتيجي في تقديم الخدمات المالية المميكنة للجامعة، حيث إن جميع تعاملاتنا المالية تتم من خلالها باعتبارها إحدى الشركات التابعة للدولة".

وأكد الدكتور قنديل أن تدشين الخدمات المميكنة بجامعة حلوان يمثل خطوة هامة وبداية حقيقية للتعاون مع شركة عملاقة، موضحًا أن عملية ربط منظومتين مختلفتين تُعد تحديًا كبيرًا ومجهودًا شاقًا.

وأشار إلى أن استخدام الهواتف الذكية في تنفيذ العمليات المالية بضغطة بسيطة يعكس حجم العمل والجهد المبذول خلف الكواليس لتحقيق هذه التجربة السهلة للمستخدمين.

وأضاف الدكتور قنديل: "ميكنة الخدمات داخل جامعة حلوان لها العديد من الإيجابيات التي تسهم في تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. نسعى بجدية لأن تصبح جامعة حلوان نموذجًا للجامعة الذكية، وأن تنجح في ميكنة جميع خدماتها لتكون رائدة في هذا المجال".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي قائلاً: "نحن في سباق مع الزمن لمواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، وعلينا أن نعمل بجدية لتحقيق ذلك".