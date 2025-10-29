قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات رقابية على المخابز والمنشآت الغذائية بالمنوفية لحماية المستهلكين

مروة فاضل

شنت إدارة الوقائي بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتور محمد العسكري و إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بقيادة الدكتورة إيناس مفيد، حملة تفتيشية موسعة على المخابز والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن المرور على 25 مخبزًا، وتحرير عدد من المحاضر والمخالفات تنوعت بين محاضر للمخالفين لقراري 96 و97 لسنة 1967 الخاصة بالاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات أخرى ومذكرات غلق إداري وإيقاف تشغيل لمنشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

وبلغ إجمالي ما تم اتخاذه خلال الحملة 59 إجراءً متنوعًا شمل محاضر ومذكرات غلق إداري وخطر داهم، وذلك لضبط الأداء ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية الصارمة التي تضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

وأكد الدكتور محمد العسكري، مدير عام إدارة الوقائي، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المديرية المستمرة للوقاية من حالات التسمم الغذائي والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ جولات مفاجئة ومتتابعة بكافة أنحاء المحافظة لتحقيق أعلى معايير الأمان الغذائي.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة، أن الحملات تستهدف رفع الوعي الصحي لدى العاملين بالمخابز والمنشآت الغذائية، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الوقائية والنظافة العامة، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

كما أكد أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية دورية ومكثفة على المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن صحة المواطن وسلامة الغذاء أولوية قصوى ضمن خطة المديرية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تعرض المستهلكين للخطر، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان في إحكام الرقابة وضبط الأسواق وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

