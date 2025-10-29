قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصر تحصد 6 ميداليات في البطولة الإفريقية للتجديف حتى الآن

منتخب التجديف
منتخب التجديف
عبدالله هشام

حققت البعثة المصرية للتجديف إنجازا حتى الآن في منافسات البطولة الإفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي، المقامة حاليا بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا، للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي، والتي تستمر فعالياتها يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

ونجح أبطال مصر في حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

جاءت أولى الميداليات الذهبية من نصيب الثنائي ريماس أحمد وسلمى صفوان في سباق زوجي السيدات تحت 23 سنة، بعد فوزهما بالمركز الأول في النهائي على منتخب تونس بزمن قدره دقيقتان و56 ثانية، وبفارق 13 ثانية كاملة عن المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني.

وفي منافسات الزوجي المختلط للناشئين، توج الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله بالميدالية الذهبية والمركز الأول بعد فوزهما أيضا على تونس بزمن قدره دقيقتان و41 ثانية، متفوقين بفارق 6 ثوان على المنافس التونسي.

كما واصل المنتخب المصري تألقه في سباقات العمومي، حيث حصل علي حسن وعمر موسى على الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق زوجي عمومي رجال بزمن قدره دقيقتان و48 ثانية، ليضيفا ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية.

وفي سباقات الناشئين، تمكن اللاعبان زياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف من تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق زوجي الناشئين

أما في منافسات تحت 23 سنة رجال، فقد حصل الثنائي عمر القماطي وزياد مرسي على الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد منافسة قوية مع المنتخب التونسي الذي فاز بالمركز الأول.

واختتمت مصر حتى الآن بتتويج الثنائي مريم عبد اللطيف وسلمى صفوان بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق زوجي السيدات عمومي بزمن قدره 3 دقائق و10 ثوان، بعد تفوقهما على المنتخب المغربي في سباق مثير.

ما زالت منافسات البطولة الإفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي متواصلة بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا، حيث يواصل أبطال المنتخب المصري مشاركاتهم القوية، إلى إمكانية زيادة حصيلة الميداليات خلال الساعات المقبلة.

وأعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن فخره الكبير بما حققه أبطال المنتخب حتى الآن، مؤكدا أن النتائج تعكس حجم الجهد المبذول من جميع عناصر المنظومة، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية.

وأوضح القماطي، أن الاتحاد يعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة القارية والدولية، مشيرا إلى أن ما تحقق في البطولة الحالية هو ثمرة عمل مستمر ودعم متواصل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

كما أبدى ثقته في قدرة اللاعبين على مواصلة التألق وتحقيق المزيد من الميداليات خلال ما تبقى من منافسات البطولة.

بينما يشارك المنتخب أيضا في البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي، والمقرر إقامتها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

ويشارك من اللاعبين، عبد الخالق البنا، محمد الحسيني، علي علاء، أحمد العتيق، عمر القماطي، عمر حسام الدين، زياد سلامة، إبراهيم محمود، ياسين القماطي، زياد إيهاب، ويوسف سلامة.

كما تشارك من اللاعبات، مريم همام، غادة ندا، سلمى صفوان، ريماس أسامة، عاليا محمد علي، مريم عوض الله، حبيبة محسن، وهنا السبكي.

التجديف جنوب أفريقيا منتخب مصر منتخب مصر للتجديف بطولة أفريقيا للتجديف

