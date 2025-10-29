مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالقليوبية

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى انقلاب سيارة سوزوكي في ترعة علي طريق خط 13 بعد كوبرى برشوم بمركز طوخ.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ لانتشال الجثامين.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا مت شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي في ترعة علي طريق خط 13 بعد كوبرى برشوم التابع لمركز طوخ.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارات إسعاف والأوناش والمعدات اللازمة لاستخراج الجثامين والسيارة ، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الغجراءات القانونية حيال الواقعة.