رئيس جامعة عين شمس يشارك الطلاب ذوي الإعاقة السمعية فعاليات مبادرة تمكين

شهد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، فعاليات اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية "تمكين"، والتي تُقام تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرؤية جديدة لجامعة عين شمس لدعم الطلاب ذوي الإعاقة.

وخلال كلمته أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة هي مجتمع واحد متكامل، وأن قوتنا تكمن في التنوع والاندماج بين جميع طلابنا من كل الفئات وأن خلق ثقافة شاملة وداعمة يتجاوز مجرد توفير المرافق، بل يتجسد في الاحترام المتبادل، والتعاون الفعّال، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتميز.