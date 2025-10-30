قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس
آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
خبير علاقات دولية: مصر تحشد الدعم والتمويل الدولي لإعمار غزة وإدخال المساعدات

مصر وفلسطين
هاني حسين

أكد أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن مصر بذلت جهود حثيثة لفتح قنوات مع الحانب الأمريكي للتغلب على أي معوقات أو تحديات تقف أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .



وقال أحمد سيد أحمد  في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :"   مصر تعمل على التواصل مع الشركاء والوسطاء لتذليل العقبات لانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ".

وأكمل أحمد سيد أحمد :" مصر تسعى لحشد الدعم والتمويل الدولي لإعمار قطاع غزة  كما تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بدون شروط ".

ولفت أحمد سيد احمد :"  المرحلة الثانية من اتفاق غزة تشمل البدء في إعمار غزة وتواجد إدارة فلسطينية مستقلة لقطاع غزة وتواجد قوة دولية لحفظ الأمن في غزة ".


وتابع أحمد سيد أحمد :"  مصر لعبت دورا مهما في ترتيب البيت الفلسطيني وتواجد موقف موحد فلسطيني لإنهاء الحرب  في غزة واستكمال بنود اتفاق غزة ". 

