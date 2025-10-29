أكثر من 100 شهيد.. حماس تتهم تل أبيب بنسف الهدنة

واصل الاحتلال الإسرائيلي اختراق الهدنة، واتفاق وقف النار في قطاع غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان منذ صباح اليوم، في سماء قطاع غزة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة التي طالت مناطق متفرقة من القطاع خلال ساعات الليل، وأسفرت عن استشهاد 100 شخص، بينهم عدد كبير من الأطفال، في تصعيد جديد ينذر بانهيار الهدنة الهشة بين إسرائيل وحركة حماس.

أوامر مباشرة من نتنياهو بتنفيذ ضربات “قوية”

جاء التصعيد بعد ساعات من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بتنفيذ ما وصفها بـ"ضربات قوية" ضد أهداف في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القرار جاء عقب تقارير زعمت إطلاق نار من قبل مقاتلين تابعين لحركة حماس على القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب القطاع.

اتهامات متبادلة بخرق الهدنة

واتهم نتنياهو حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة سلّمت بقايا جثة رهينة عُثر على رفاته سابقًا، معتبراً أن ما حدث يمثل "استفزازًا جديدًا" يستدعي الرد.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث طبيعة الرد على ما وصفه بـ"انتهاكات حماس"، في حين حذّر من أن إسرائيل "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد لأمنها".

إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد

من جانبها، نفت حركة حماس مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار في مدينة رفح، معتبرة أن القصف الإسرائيلي الأخير "جزء من سلسلة من الانتهاكات المتكررة" التي تهدف إلى تقويض جهود التهدئة.

وأعلنت الحركة تأجيل تسليم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، احتجاجًا على ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي"، مؤكدة أن تل أبيب تتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد وما قد يترتب عليه من انهيار الهدنة.

حصيلة ثقيلة منذ اندلاع الحرب

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب قبل عامين 68,500 شخص، في حين تستمر أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المدمرة وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.