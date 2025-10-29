خمس سنوات..جنح الإسكندرية تصدر حكمها على سائق حادث دهس بكورنيش الشاطبي

قضت محكمة جـ ـنح باب شرقي بالإسكندرية، بمعاقبة المتــ ـهم " م.ا.م" سائق، بالحـ ـبس 5 سنوات وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، فى اتهامه واقعة دهـ ـس على طريق الكورنيش مما أدى إلى مصـ ـرع اثنين وإصـ ـابة 7 آخرين بكورنيش منطقة الشاطبي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18356 لسنة 2025 جنح قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقي قسم شرطة باب شرقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبى بحى وسط.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق لسيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميرى الجامعى، لتلقى العلاج اللازم والمتوفين إلى مشرحة الإسعاف، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.