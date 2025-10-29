قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 10 سنوات على رحيلها.. عرض فيلم إمبراطورية م لفاتن حمامة فى دور العرض السعودية
عبدالفتاح الطاروطي يُعلّق على بيان نقابة القرّاء وأخطاء تلاوة الدكتور أحمد نعينع
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم بالمغرب
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى النجاح في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.

كما أشار الخطيب إلى أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويجري متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.

وأوضح الوزير أنه استمع خلال الاجتماع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.

وشدد الخطيب على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة هذه العوائق تفصيلًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع انتهى إلى حزمة من التوصيات العملية، من بينها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.

ونوه الوزير بأن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق التكامل بين الجهات، والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.

وزير الاستثمار التجارة الخارجية شعبة المستخلصين الإجراءات الجمركية النقل الدولي الإفراج الجمركي

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

كيك الشاي

طريقة عمل كيك الشاي بخطوات بسيطة

شجرة الشاي

فوائد زيت شجرة الشاي.. يعالج 5 مشاكل صحية

زيت بذور اليقطين

يعالج البروستاتا والمثانة.. فوائد خارقة لزيت مهمل

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

