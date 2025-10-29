قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

القماطي يحصد الذهبية الثامنة ويهدي مصر لقب بطولة إفريقيا للتجديف الشاطئي

القسم الرياضي

حصدت مصر لقب البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي لأول مرة في تاريخها بعد حصولها على ٨ ميداليات خلال المنافسات لفئات الناشئين وتحت ٢٣ سنة والعمومي، والمقامة في جنوب أفريقيا، حيث ذهب لقب النسختين الماضيتين إلى دولة تونس.

جاء ذلك بعدما توج عمر شريف القماطي، بالميدالية الذهبية الثامنة في نهائي سباق فردي سكيف عمومي رجال وذلك عقب فوزه على بطل العالم التونسي ريان حفصة.

وأهدى عمر القماطي هذه الميدالية إلى مصر والتي توج على إثرها الفراعنة بلقب البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئ.

جاءت أولى الميداليات الذهبية من نصيب الثنائي ريماس أحمد وسلمى صفوان في سباق زوجي السيدات تحت 23 سنة، بعد فوزهما بالمركز الأول في النهائي على منتخب تونس بزمن قدره دقيقتان و56 ثانية، وبفارق 13 ثانية كاملة عن المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني.

وفي منافسات الزوجي المختلط للناشئين، توج الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله بالميدالية الذهبية والمركز الأول بعد فوزهما أيضا على تونس بزمن قدره دقيقتان و41 ثانية، متفوقين بفارق 6 ثوان على المنافس التونسي.

كما واصل المنتخب المصري تألقه في سباقات العمومي، حيث حصل علي حسن وعمر موسى على الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق زوجي عمومي رجال بزمن قدره دقيقتان و48 ثانية، ليضيفا ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية.

وفي سباقات الناشئين، تمكن اللاعبان زياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف من تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق زوجي الناشئين

أما في منافسات تحت 23 سنة رجال، فقد حصل الثنائي عمر القماطي وزياد مرسي على الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد منافسة قوية مع المنتخب التونسي الذي فاز بالمركز الأول.


وفي هذا الإطار، أعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، عن فخره الكبير بما حققه أبطال المنتخب وحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدا أن هذا الأداء يعكس حجم الجهد المبذول من جميع عناصر المنظومة، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية.

وأوضح القماطي، أن الاتحاد يعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة القارية والدولية، مشيرا إلى أن ما تحقق في البطولة الحالية هو ثمرة عمل مستمر ودعم متواصل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وضمت بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

ويشارك من اللاعبين، عبد الخالق البنا، محمد الحسيني، علي علاء، أحمد العتيق، عمر القماطي، عمر حسام الدين، زياد سلامة، إبراهيم محمود، ياسين القماطي، زياد إيهاب، ويوسف سلامة.

كما تشارك من اللاعبات، مريم همام، غادة ندا، سلمى صفوان، ريماس أسامة، عاليا محمد علي، مريم عوض الله، حبيبة محسن، وهنا السبكي.

