محمد مرعي: شاشات عملاقة في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

أعلن محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ ووزيرة التنمية المحلية، تم تخصيص شاشات عرض كبيرة في الميادين وأماكن التجمعات العامة لتمكين المواطنين من متابعة افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة على الهواء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع ببرنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا القرار جاء حرصًا على حق المواطن في متابعة الحدث التاريخي لحظة بلحظة، سواء من داخل منزله أو أثناء وجوده في الشارع أو على الطريق، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بأن يكون الشعب جزءًا من هذا الحدث الوطني العالمي.

وأوضح أن الشاشات سيتم توزيعها في أماكن متعددة داخل المحافظة، بحيث يتمكن المواطنون من متابعة الافتتاح أينما كانوا، مؤكدًا أن التغطية ستشمل أيضًا الطرق العامة عبر لوحات إعلانية رقمية تبث الحدث بشكل مباشر.

وأشار سكرتير عام الجيزة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية الكبرى، موضحًا أن الجيزة اتخذت كل التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان بث الحدث بأعلى جودة.