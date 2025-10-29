قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بمستشفى الأزهر بأسيوط ينجح في استئصال كيس مساريقي بالمنظار

فريق طبي بمستشفى الازهر بأسيوط ينجح في استئصال كيس مساريقي بالمنظار
فريق طبي بمستشفى الازهر بأسيوط ينجح في استئصال كيس مساريقي بالمنظار
إيهاب عمر

نجح فريق طبي في بقسم الجراحة العامة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، في استئصال كيس مساريقي كبير خلف الغشاء البريتوني، وذلك باستخدام تقنية المنظار الجراحي، ودون أي مضاعفات. 

استقبال مريض يعاني من آلام مزمنة بالبطن

جاء ذلك، بعد أن استقبل مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، مريضا يبلغ من العمر 43 عامًا، يعاني من آلام مزمنة بالبطن منذ عام، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على البطن؛ تبين وجود كيس بحجم 7×6 سنتيمترات في الجانب الأيسر من البطن، يُشتبه أن يكون كيسًا مساريقيًا (Mesenteric cyst)، وقد تم استئصاله بالكامل بالمنظار في عملية دقيقة استغرقت عدة ساعات.

وضم الفريق الطبي كل من، الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس أقسام الجراحة العامة، الدكتور أحمد عويضة مدرس الجراحة العامة، الدكتور أحمد عبد الفتاح مدرس مساعد الجراحة العامة، إلى جانب الأطباء المقيمين محمد بلول، أحمد أشرف، الحسن سيد، نعمان خالد. 

وشارك في العملية فريق التخدير، بقيادة الدكتور عبدالله كامل، وفريق التمريض برئاسة طه محمود.

وأكدت إدارة مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، أن هذا النجاح يعكس كفاءة ودقة الفريق الطبي بالمستشفى، وقدرته على إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة بالمناظير الحديثة، في إطار حرص المستشفى على تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة لخدمة المرضى بمحافظات صعيد مصر.

أسيوط فريق طبي قسم الجراحة العامة مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط استئصال كيس مساريقي المنظار الجراحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

د. عمرو الورداني

الورداني: المتحف المصري الكبير رسالة من نور.. وميلاد جديد لحضارة تجمع الإيمان بالجمال

دار الإفتاء

هل للزوجة أن تتصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب

حكم الدعاء على الميت الظالم

حكم الدعاء على الميت الظالم وموقف الشرع من ذلك.. أمين الفتوى يوضح

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد