فريق طبي بمستشفى الأزهر بأسيوط ينجح في استئصال كيس مساريقي بالمنظار

نجح فريق طبي في بقسم الجراحة العامة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، في استئصال كيس مساريقي كبير خلف الغشاء البريتوني، وذلك باستخدام تقنية المنظار الجراحي، ودون أي مضاعفات.

استقبال مريض يعاني من آلام مزمنة بالبطن

جاء ذلك، بعد أن استقبل مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، مريضا يبلغ من العمر 43 عامًا، يعاني من آلام مزمنة بالبطن منذ عام، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على البطن؛ تبين وجود كيس بحجم 7×6 سنتيمترات في الجانب الأيسر من البطن، يُشتبه أن يكون كيسًا مساريقيًا (Mesenteric cyst)، وقد تم استئصاله بالكامل بالمنظار في عملية دقيقة استغرقت عدة ساعات.

وضم الفريق الطبي كل من، الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس أقسام الجراحة العامة، الدكتور أحمد عويضة مدرس الجراحة العامة، الدكتور أحمد عبد الفتاح مدرس مساعد الجراحة العامة، إلى جانب الأطباء المقيمين محمد بلول، أحمد أشرف، الحسن سيد، نعمان خالد.

وشارك في العملية فريق التخدير، بقيادة الدكتور عبدالله كامل، وفريق التمريض برئاسة طه محمود.

وأكدت إدارة مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، أن هذا النجاح يعكس كفاءة ودقة الفريق الطبي بالمستشفى، وقدرته على إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة بالمناظير الحديثة، في إطار حرص المستشفى على تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة لخدمة المرضى بمحافظات صعيد مصر.