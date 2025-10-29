محافظ أسيوط: استرداد 200 فدان و3979 متر مربع خلال إزالة 27 حالة تعد

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استرداد 3979 متر مربع من المباني المخالفة و200 فدان و10 قراريط من الأراضي الزراعية، خلال تنفيذ إزالة لعدد 27 حالة تعدي بعدد من مراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد حقوق الدولة.

حملات مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والقرى

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والقرى ضمن الموجة الحالية، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استرداد أراضي الدولة وردع المخالفين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أعمال الإزالة نفذت في نطاق 5 مراكز هي (منفلوط – الفتح – صدفا – أبنوب – ساحل سليم)، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، إلى جانب التنسيق مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لتنفيذ الإزالات بكل حزم.

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز منفلوط

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تضمنت إزالة 11 حالة تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز منفلوط، و11 حالة أخرى بمركز ساحل سليم، وحالتي تعدي بمركز أبنوب على أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي والوحدة المحلية، بالإضافة إلى 3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات فورية بمراكز الفتح وصدفا وحي غرب.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته داعيًا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.