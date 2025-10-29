هبوط أرضي بقرية العمار بطوخ في القليوبية

شهدت قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية هبوط أرضى فى أحد الشوارع بالقرية وبصورة مفاجئة.

تلقت محافظة القليوبية، بلاغًا بوجود هبوط أرضى بأحد الشوارع بقرية العمار الكبرى بطوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية للمكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة في الطريق.

من ناحية أخرى تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نتائج الحملات التفتيشية المفاجئة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والتي استهدفت الأنشطة التجارية والأسواق بمدينة الخانكة لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المعروضات للمواطنين.

وأثنى المحافظ على التنسيق والجهود المشتركة بين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين الخانكة والطب البيطري، مؤكداً على أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهاته بتشديد الرقابة وتفعيل دور الأجهزة التنفيذية لضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المقدمة للمستهلك.

وقد أسفرت الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية ومهمة، حيث تمكنت من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.