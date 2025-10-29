جمال شعبان يحذر من عدم النوم في الليل

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مشكلة الجيل الحالي تحول الليل نهار، والنهار ليل، موضحًا أن عدم نوم المواطنين في الليل ينتج عنها زيادة الأزمات القلبية، وتسبب الجلطات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن كل مواطن عليه أن يحافظ على كيمياء الجسم، وأن هدوء الدورة الدموية القلب تكون في الليل.

ولفت إلى أن شخص الذي ينام أقل من 4 ساعات، وأكثر من 9 ساعات متصلة، عرضة للجلطات القلبية والسكتات الدماغية، ولذلك على المواطنين الحذر من الأزمات الصحية.

وأشار إلى أن النوم الطبيعي يكون 6 ساعات، ولا يكون أقل من ذلك، لكي ترتاج أجهزة الجسم.