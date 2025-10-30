قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس
آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذتها بقرار رئيس الوزراء باللجنة العليا للمسئولية الطبية

تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض
تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض
حسام الفقي

قدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لأساتذة الجامعة الذين شملهم قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٧١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي يترأسها ا.د.حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ونائب الرئيس ا.د. عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

وضم تشكيل اللجنة في عضويتها من أساتذة الجامعة كل من: ا.د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وا.د. أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وا.د. حسام صلاح ، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق،  أن هذا الاختيار المشرّف يعكس المكانة العلمية والمهنية الرائدة لأساتذة جامعة القاهرة، ودورهم الوطني في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين، مضيفًا أن جامعة القاهرة تسخر كافة إمكاناتها العلمية والبحثية لدعم أعمال اللجنة، وتضع خبراتها في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والتدريب في خدمة جهود تطوير منظومة الصحة المصرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار تأكيد لاستمرار ريادة الجامعة في مد مؤسسات الدولة بالخبرات والكفاءات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الجامعة تمثل بيت الخبرة الأول في مصر في المجال الطبي، وأساتذتها يمتلكون رصيدا يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ماجد هلال

عمرو سلامة ينعى المصور ماجد هلال ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاته الغامضة

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

الاحتلال

توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية ومقتل موظف بالبلدية

السودان

مجلس السلم والأمن الأفريقي يُدين تدخلات خارجية في السودان ويطالب بوقف فوري للتمويل والتسليح

السفير صالح موتلو شن

سفارة أنقرة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني التركي الـ102 | صور

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

