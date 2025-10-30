رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذتها بقرار رئيس الوزراء باللجنة العليا للمسئولية الطبية

قدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لأساتذة الجامعة الذين شملهم قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٧١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي يترأسها ا.د.حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ونائب الرئيس ا.د. عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

وضم تشكيل اللجنة في عضويتها من أساتذة الجامعة كل من: ا.د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وا.د. أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وا.د. حسام صلاح ، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الاختيار المشرّف يعكس المكانة العلمية والمهنية الرائدة لأساتذة جامعة القاهرة، ودورهم الوطني في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين، مضيفًا أن جامعة القاهرة تسخر كافة إمكاناتها العلمية والبحثية لدعم أعمال اللجنة، وتضع خبراتها في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والتدريب في خدمة جهود تطوير منظومة الصحة المصرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار تأكيد لاستمرار ريادة الجامعة في مد مؤسسات الدولة بالخبرات والكفاءات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الجامعة تمثل بيت الخبرة الأول في مصر في المجال الطبي، وأساتذتها يمتلكون رصيدا يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.